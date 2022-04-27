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Терехов пообещал избавиться в Харькове от всех российских названий после войны

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 18:06
Терехов пообещал избавиться в Харькове от всех российских названий после войны
Памятник Шевченко в Харькове закрыт мешками с песком от российских снарядов, апрель 2022 года. фото: getty images

Харьковский мэр Игорь Терехов пообещал, что на первой сессии городского совета после украинской победы в войне предложит переименовать все названия в Харькове, которые связаны с Россией.

Источник: telegram-канал Терехова

Прямая речь Терехова: "После нашей победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. 

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Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами".

Детали: Терехов анонсировал создание специального раздела на сайте вскоре, где горожане смогут предложить новые названия для топонимов, от которых нужно избавиться. Он считает, что новые названия должны увековечить память защитников, защищавших независимость Украины – как отдельных Героев, так и целых подразделений.

В первые дни войны Терехов также распорядился убрать с сайта Харьковского горсовета упоминания обо всех российских городах-побратимах Харькова – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде и Нижнем Новгороде. По его мнению, название "Москва" на сайте горсовета Харькова было особенно позорным, учитывая, что преступные планы военной агрессии в Украине принимались в Москве.

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Предыстория:

  • Утром 17 апреля неизвестные быстро сбросили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Ранее Терехов выступал категорически против его сноса.
  • У историков есть доказательства, что во время Второй мировой войны Жуков был непосредственно причастен к непродуманному применению личного состава советской армии в боевых действиях против сил Вермахта и бездумной гибели тысяч военных, в частности мобилизованных украинцев.
  • Памятник Жукову должен быть снесен в соответствии с действующим украинским законодательством об осуждении наследия тоталитарных режимов ХХ века. В июне 2019 местные активисты самовольно снесли памятник. Месяц спустя тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес вернул его на постамент.
  • В 2016 году, в рамках мер декоммунизации, проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Петра Григоренко – в честь советского диссидента, бывшего офицера, выступившего против преступной депортации крымских татар сталинским режимом. Однако в июне 2019 года местные власти вернули ему название в честь советского полководца Жукова. Осенью 2019 года местный административный суд отменил решение Харьковского горсовета.
  • В феврале 2020 года Харьковские местные власти снова переименовали проспект Григоренко в Жукова. В июне 2020 года суд отменил это решение, но в сентябре 2021 года местные власти в очередной раз назвали проспект в честь Жукова.

Темы: Харьковместная властьдекоммунизацияРосcия
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