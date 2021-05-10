И.о. мэра Харькова заявил, что памятник Жукову стоял и будет стоять

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.

Источник: Терехов во время мероприятий ко Дню победы 9 и 7 мая, сообщает горсовет и "Харьковские известия"

Терехов 9 мая, сайт горсовета

Терехов 9 мая: "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая".

Терехов 7 мая: "Я хочу поздравить всех с этим святым праздником, Днем победы, поздравить наших отцов, наших дедов, которые победили, которые добыли мир для города Харькова. Хочу поблагодарить за то, что они воевали, что они победили фашизм, что потом возродили наш любимый город Харьков. Низкий поклон им за это от всех нас.

И сегодня я хочу сказать: памятник маршалу Жукову стоял, стоит и будет стоять в городе Харькове. Проспект маршала Жукова был, есть и будет в городе Харькове. И наш с вами праздник победы – это не 8, это 9 мая".

Справка: Выборы мэра Харькова назначены на 31 октября 2021 года. Терехов - один из основных кандидатов.

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