Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

И.о. мэра Харькова заявил, что памятник Жукову стоял и будет стоять

Понедельник, 10 мая 2021, 16:26
И.о. мэра Харькова заявил, что памятник Жукову стоял и будет стоять
Терехов 9 мая, сайт горсовета

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.

Источник: Терехов во время мероприятий ко Дню победы 9 и 7 мая, сообщает горсовет и "Харьковские известия"

 
Терехов 9 мая, сайт горсовета

Терехов 9 мая: "Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая".

Терехов 7 мая: "Я хочу поздравить всех с этим святым праздником, Днем победы, поздравить наших отцов, наших дедов, которые победили, которые добыли мир для города Харькова. Хочу поблагодарить за то, что они воевали, что они победили фашизм, что потом возродили наш любимый город Харьков. Низкий поклон им за это от всех нас.

И сегодня я хочу сказать: памятник маршалу Жукову стоял, стоит и будет стоять в городе Харькове. Проспект маршала Жукова был, есть и будет в городе Харькове. И наш с вами праздник победы – это не 8, это 9 мая".

Справка: Выборы мэра Харькова назначены на 31 октября 2021 года. Терехов - один из основных кандидатов.

 

Предыстория:

  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги
  • 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета. Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
  • 24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
  • Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста, однако 11 июля памятник вернули на место.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковкоммунизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: