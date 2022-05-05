В Госдуме РФ уверяют, что мобилизации не будет, как и первого ядерного удара
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уверяет, что мобилизации в России не ожидается и что ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного.
Источник: Володин в эфире радио "Комсомольская правда", сообщает Интерфакс
Прямая речь на вопрос, может ли быть мобилизация в России: "Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу".
Детали: Володин также заверил, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного.
"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар… У нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут – мы ответим", – сказал он.
Глава Госдумы также намекнул на необходимость проведения "референдумов" на западе Украины о присоединении украинских территорий к соседним странам.
Он заявил, что в 2014 году Крым "отсоединился от Украины", а так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы "приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными".
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"Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины, много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей", - сказал Володин.
Предыстория:
- По данным украинской разведки, Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.
- В то же время CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщило, что президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может официально объявить войну в Украине.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.
- Перед тем как начать полномасштабное вторжение в Украину представители российской власти неоднократно заявляли, что РФ "ни на кого нападать не собирается".