NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву". Пентагон отрицает

Американские чиновники заявляют, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ – в Пентагоне это отрицают.

Источник: The New York Times

Детали: NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Поэтому украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.

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О помощи американской разведки в нанесении удара по "Москве" ранее сообщал NBC News.

Обновление: Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы ​​Сигонелла в Италии отслеживал "Москву" до того, как его ударила Украина: "Ни один самолет ВМС США, летавший в этих миссиях воздушной полиции, не предоставлял информации о целях".

После публикации статьи NYT Кирби заявил: "Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и таргетинга на российские военно-морские суда, как это было в этом деле".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и убивать многих российских генералов во время войны России в Украине.

Напомним: