NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву". Пентагон отрицает

Американские чиновники заявляют, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ – в Пентагоне это отрицают.

Источник: The New York Times

Детали: NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

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Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Поэтому украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

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Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.

О помощи американской разведки в нанесении удара по "Москве" ранее сообщал NBC News.

Обновление: Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы ​​Сигонелла в Италии отслеживал "Москву" до того, как его ударила Украина: "Ни один самолет ВМС США, летавший в этих миссиях воздушной полиции, не предоставлял информации о целях".

После публикации статьи NYT Кирби заявил: "Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и таргетинга на российские военно-морские суда, как это было в этом деле".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и убивать многих российских генералов во время войны России в Украине.

Напомним: