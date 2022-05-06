Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву". Пентагон отрицает

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 04:25

Американские чиновники заявляют, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ – в Пентагоне это отрицают.

Источник: The New York Times

Детали: NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Джо Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун".

Официальные лица отказались уточнить, какую информацию передали.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Штаты идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение. Поэтому украинские силы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

В то же время, по словам одного чиновника, "информация выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море".

Как заявили другие официальные лица, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США.

ВИДЕО ДНЯ

О помощи американской разведки в нанесении удара по "Москве" ранее сообщал NBC News.

Обновление: Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы ​​Сигонелла в Италии отслеживал "Москву" до того, как его ударила Украина: "Ни один самолет ВМС США, летавший в этих миссиях воздушной полиции, не предоставлял информации о целях".

После публикации статьи NYT Кирби заявил: "Украинцы имеют собственные разведывательные возможности для отслеживания и таргетинга на российские военно-морские суда, как это было в этом деле".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и убивать многих российских генералов во время войны России в Украине.

Напомним:

  • 13 апреля украинские ракеты "Нептун" поразили российский крейсер "Москва". Там был пожар.
  • Пентагон 14 апреля осторожно комментировал причину возгорания, но подтвердил, что "Москва" выведена из строя и направлялась на ремонт в военно-морской порт Севастополя.
  • 15 апреля российское военное руководство признало, что крейсер утонул.

УП, обновлено
Темы: войнаСШАразведкаРосcия
Главное сегодня

Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца

Зеленский призвал канцлера Германии посетить Киев 9 мая

обновлено, фото, видеоРоссияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Законодательство также декоммунизировали

Путин снова встретится с Лукашенко 

В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

Все новости...
На пятницу планируется эвакуация из Мариуполя – Верещук
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
США: Пока ничто не указывает на то, что Беларусь собирается воевать в Украине
Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм
Последние новости
18:30
Зеленский предупреждает о политическом хаосе в мире из-за действий РФ
18:20
Зеленский призвал Исландию помочь Украине своим опытом энергоэффективности
18:14
Мы не видим приближение конца войны – Зеленский
18:12
Оккупанты разрушили инфраструктуру Мощуна на Киевщине более миллиарда гривень
18:11
Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями
18:11
фотоДвое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали
18:07
Во Львовской области не будет массовых мероприятий 7-9 мая
18:02
Украина уже засеяла половину запланированных площадей – Минагрополитики
17:57
В Ровенской области изменили время комендантского часа
17:57
Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца
Все новости...