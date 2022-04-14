Пентагон прокомментировал причину взрыва на "Москве"

Соединенные Штаты сейчас не располагают достаточной информацией, чтобы подтвердить, что повлекло за собой взрыв на российском крейсере "Москва", но не отвергают версию с украинской ракетой.

Об этом заявил в четверг в интервью MSNBC спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"Мы знаем, что произошел взрыв. Судя по снимкам, которые есть в нашем распоряжении, взрыв выглядит серьезным. Мы не знаем, что стало его причиной", - сказал Кирби, добавив, что после взрыва корабль двигался на собственном ходу, вероятно, в порт Севастополя.

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"Мы видели сообщения в соцсетях, что, возможно, это была поразившая его украинская ракета береговой обороны. Мы не можем этого исключать, прямо сейчас у нас недостаточно информации", - добавил он.

Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли четыре российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.

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14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".

В Минобороны РФ утверждают, что крейсер "Москва" остается на плаву.