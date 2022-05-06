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Путин снова встретится с Лукашенко 

Елена РощинаПятница, 6 мая 2022, 15:32

Президент России Владимир Путин проведет и двустороннюю встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко, и пообщается с ним на саммите ОДКБ.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "Интерфакс", "РИА Новости"

Прямая речь: "Это будет и то, и другое. В один день".

Детали: Дату этих встреч Песков пока не назвал.

При этом Песков не согласился с мнением Лукашенко о том, что "спецоперация" в Украине затянулась: "Она идет по графику".

Ранее в пятницу Лукашенко сказал, что скоро встретится с Путиным.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в середине апреля на космодроме "Восточный". Тогда Путин назвал цели войны в Украине "благородными".

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3 мая они говорили по телефону, после чего в Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования.

Темы: ПутинЛукашенкоРосcияБеларусь
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