25 человек эвакуировали из "Азовстали" – Reuters

гражданские прибывают во временный лагерь в безымянном 6 мая. фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Корреспонденты международного агентства Reuters подтвердили эвакуацию 25 человек, включая детей, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в поселок Безымянное под контролем российских оккупантов..

Источник: Reuters

Детали: Корреспонденты Reuters убедились, что два автобуса прибыли с территории "Азовстали" во временный лагерь в Безымянном, где присутствуют сотрудники Международного комитета Красного Креста и ООН.

Сотрудники организаций сказали журналистам, что они ожидают прибытия еще нескольких автобусов из "Азовстали" в пятницу 6 мая.

В лагере в Безымянном, по данным агентства, развевался флаг так называемой "ДНР".

Во время первого этапа эвакуации гражданских из "Азовстали" (1-3 мая) под руководством ООН и МККК 1 мая, автобусы с гражданскими держали одни сутки в лагере в Безымянном, прежде чем разрешить выезд на территорию под контролем украинского правительства.

Ранее о прибытии автобусов в Безымянный сообщали российские государственные медиа.

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