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25 человек эвакуировали из "Азовстали" – Reuters

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 20:51
гражданские прибывают во временный лагерь в безымянном 6 мая. фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Корреспонденты международного агентства Reuters подтвердили эвакуацию 25 человек, включая детей, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в поселок Безымянное под контролем российских оккупантов..

Источник: Reuters

Детали: Корреспонденты Reuters убедились, что два автобуса прибыли с территории "Азовстали" во временный лагерь в Безымянном, где присутствуют сотрудники Международного комитета Красного Креста и ООН.

Сотрудники организаций сказали журналистам, что они ожидают прибытия еще нескольких автобусов из "Азовстали" в пятницу 6 мая.

В лагере в Безымянном, по данным агентства, развевался флаг так называемой "ДНР".

Во время первого этапа эвакуации гражданских из "Азовстали" (1-3 мая) под руководством ООН и МККК 1 мая, автобусы с гражданскими держали одни сутки в лагере в Безымянном, прежде чем разрешить выезд на территорию под контролем украинского правительства.

Ранее о прибытии автобусов в Безымянный сообщали российские государственные медиа.

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Предыстория:

  • Днем 6 мая российские оккупанты нарушили режим прекращения огня на территории завода и обстреляли машину с украинскими военными, выполнявшую задачи по перевозке гражданских. Один военный погиб, еще шесть ранены.
  • Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и глава Офиса президента Андрей Ермак утром 6 мая сообщили, что во время третьего этапа эвакуации удалось спасти около 500 гражданских из бункеров "Азовстали", хотя перед этим было известно о 200 гражданских.
  • Вечером 5 мая на заседании Совбеза ООН Гутерреш заявил, что начался третий этап эвакуации гражданских лиц из "Азовстали". Спецпосланник ООН по вопросам Украины Мартин Гриффитс перед этим заявлял, что в Мариуполь двинулся очередной конвой автобусов для эвакуации гражданских.
  • Согласно утреннему строительству Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты не прекращали штурм позиций украинских защитников на "Азовстали" ночью против 6 мая.
  • Министерство обороны Британии, по данным своей разведки, утверждает, что российские силы терпят значительные потери в ходе штурма "Азовстали", и сопротивление украинских защитников срывает планы врага. В Пентагоне говорят, что большинство российских войск отошли от Мариуполя.

Темы: МариупольэвакуацияООНКрасный Крест
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