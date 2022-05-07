Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ

Журналист Максим Мединский родом из Болграда Одесской области погиб на фронте, защищая Украину в рядах вооруженных сил.

Источник: Болградский городской совет и отец погибшего воина в Facebook

Дословно горсовет: "Болградский городской совет выражает слова глубокого соболезнования семье Мединских по поводу трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины".

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Детали: В горсовете отметили, что Мединский ушел на фронт в 2014 году и без колебаний пошел снова защищать страну в 2022-м.

В интервью в середине февраля Мединский рассказывал, что вырос в военной семье в Болграде. Его отец – военный журналист. Мать, учительница по образованию, тоже служила. Поэтому он с детства мечтал быть десантником.

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать", – заявлял Мединский.

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Он окончил факультет журналистики, после выпуска работал на информационных сайтах.

На странице Мединского в Facebook также указано, что он работал в Министерстве инфраструктуры Украины, был женат.

Напомним, 4 мая стало известно, что в результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов.

1 апреля известного фотожурналиста Максима Левина, работавшего на войне для hromadske, нашли мертвым. Левин в середине марта фотографировал боевые действия в Киевской области, где тогда велись жестокие бои с оккупнатами. Он погиб от осколочного ранения в голову.

От российских пуль в Ирпене в Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, работавший для Time.