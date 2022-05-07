Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 10:54
Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ
Максим Мединский. Фото bз Facebook

Журналист Максим Мединский родом из Болграда Одесской области погиб на фронте, защищая Украину в рядах вооруженных сил.

Источник: Болградский городской совет и отец погибшего воина в Facebook

Дословно горсовет: "Болградский городской совет выражает слова глубокого соболезнования семье Мединских по поводу трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины".

Реклама:

Детали: В горсовете отметили, что Мединский ушел на фронт в 2014 году и без колебаний пошел снова защищать страну в 2022-м.

В интервью в середине февраля Мединский рассказывал, что вырос в военной семье в Болграде. Его отец – военный журналист. Мать, учительница по образованию, тоже служила. Поэтому он с детства мечтал быть десантником.

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать", – заявлял Мединский.

ВИДЕО ДНЯ

Он окончил факультет журналистики, после выпуска работал на информационных сайтах.

На странице Мединского в Facebook также указано, что он работал в Министерстве инфраструктуры Украины, был женат.  

Напомним, 4 мая стало известно, что в результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов.

1 апреля известного фотожурналиста Максима Левина, работавшего на войне для hromadske, нашли мертвым. Левин в середине марта фотографировал боевые действия в Киевской области, где тогда велись жестокие бои с оккупнатами. Он погиб от осколочного ранения в голову.

От российских пуль в Ирпене в Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, работавший для Time

Темы: Украинавойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: