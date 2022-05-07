"Время истекает, а это наши жизни!" Защитники Мариуполя просят эвакуации

Сергей Волына, который вместе с другими украинскими бойцами продолжает держать оборону в бункерах "Азовстали" в Мариуполе, заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.

Источник: командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волина в Facebook

Прямая речь: "Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница только в пом, что это не фильм, а мы не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!

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Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

На что я надеюсь?

На чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится...

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Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время - это наши жизни!"

Детали: Он добавил, что бойцы остаются верными Украине и что они просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.

Прямая речь: "Белые флаги для эвакуации гражданских используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации людей. Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения".

Напомним: