Ветераны Второй мировой – Путину: Выпустите людей из "Азовстали"
Киевские ветераны Второй мировой войны призвали президента России Владимира Путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, находящимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: видеообращение ветеранов
Прямая речь ветерана Александры Романчиковой: "Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки".
Прямая речь ветерана Алексея Ткаченко: "Война – это уничтожение народа. Особенно сейчас. Эта команда Путина. Так же не делается. Зачем же ты издеваешься с народа? Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их.
Просим принять соответствующие меры для освобождения и военных, и гражданских, которые находятся на сегодняшний день в городе Мариуполь".
Прямая речь Петра Цыбека: "Я знаю, что в Мариуполе делается. Я постоянно слежу за этим. Но сейчас это война никудышняя. Надо прекратить эту бойню".
Детали: Ветераны шокированы, что россияне, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, сегодня убивают детей на территории Украины.
Они взывают к совести российской власти. Ветераны говорят, что готовы даже стать на колени, чтобы спасти солдат и мирных жителей, которые находятся на "Азовстали".
"Мы защитили в 41-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", – говорят старики.
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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"
Предыстория:
- 23 апреля Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.
- В последнее время за три эвакуации удалось забрать часть гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.
- 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
- 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения.
- 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.