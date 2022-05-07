Ветераны Второй мировой – Путину: Выпустите людей из "Азовстали"

Киевские ветераны Второй мировой войны призвали президента России Владимира Путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, находящимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: видеообращение ветеранов

Прямая речь ветерана Александры Романчиковой: "Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки".

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Прямая речь ветерана Алексея Ткаченко: "Война – это уничтожение народа. Особенно сейчас. Эта команда Путина. Так же не делается. Зачем же ты издеваешься с народа? Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их.

Просим принять соответствующие меры для освобождения и военных, и гражданских, которые находятся на сегодняшний день в городе Мариуполь".

Прямая речь Петра Цыбека: "Я знаю, что в Мариуполе делается. Я постоянно слежу за этим. Но сейчас это война никудышняя. Надо прекратить эту бойню".

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Детали: Ветераны шокированы, что россияне, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, сегодня убивают детей на территории Украины.

Они взывают к совести российской власти. Ветераны говорят, что готовы даже стать на колени, чтобы спасти солдат и мирных жителей, которые находятся на "Азовстали".

"Мы защитили в 41-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", – говорят старики.

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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

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