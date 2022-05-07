Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – "Азов"

Во время эвакуации гражданских из Азовстали 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

Источник: комментарий от командования полка "Азов" для "Украинской правды"

Прямая речь: "Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения.

Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА".

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