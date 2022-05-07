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Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – "Азов"

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 18:05
ФОТО ИЗ TELEGRAM "АЗОВА"

Во время эвакуации гражданских из Азовстали 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

Источник: комментарий от командования полка "Азов" для "Украинской правды"

Прямая речь: "Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения.

Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА".

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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Предыстория:

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  • 23 апреля Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.
  • В последнее время за три эвакуации удалось забрать часть гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.
  • 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
  • 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения. 
  • 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. 

Темы: АзовМариупольубийствоэвакуация
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