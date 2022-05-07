Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – "Азов"

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 18:05
Во время эвакуации гражданских россияне убили троих защитников Азовстали – Азов
ФОТО ИЗ TELEGRAM "АЗОВА"

Во время эвакуации гражданских из Азовстали 6 мая от российских обстрелов погибли три украинских защитника еще шестеро получили ранения.

Источник: комментарий от командования полка "Азов" для "Украинской правды"

Прямая речь: "Вчера (6 мая – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения.

Реклама:

Один погиб от ПТУРа, попадание в эвакуационную машину. Двое погибли от бомб, сбрасываемых БПЛА".

Читайте также: "Женщинам обещали прислать головы мужей." Истории тех, кто вырвался из "Азовстали"

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 23 апреля Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.
  • В последнее время за три эвакуации удалось забрать часть гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.
  • 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
  • 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 получили ранения. 
  • 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. 

Темы: АзовМариупольубийствоэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве
МОУ подтвердило удар вблизи Змеиного: поражен катер РФ и ракетные комплексы "Тор"
На территории Запорожской области ввели затяжной комендантский час
ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, РФ пытается удержать позиции – сводка
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: