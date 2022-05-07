Появилось видео ювелирной работы украинской авиации по врагам на Змеином

Российских захватчиков на острове Змеиный обстреляли украинские истребители.

Источник: Ukraine Weapons Tracker

Дословно: "Военно-воздушные силы Украины до сих пор живы – вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на знаменитом острове Змеиный в Черном море".

Предыстория: