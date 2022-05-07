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Появилось видео ювелирной работы украинской авиации по врагам на Змеином

Алена МазуренкоСуббота, 7 мая 2022, 23:26
Появилось видео ювелирной работы украинской авиации по врагам на Змеином
скриншот

Российских захватчиков на острове Змеиный обстреляли украинские истребители.

Источник: Ukraine Weapons Tracker

Дословно: "Военно-воздушные силы Украины до сих пор живы – вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на знаменитом острове Змеиный в Черном море".

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Детали: В то время когда именно военные поразили вражеские позиции не сообщается.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор".
  • 1 мая ОК "Юг" сообщило, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.
  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.

Темы: РосcияобстрелавиаЧерное море
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