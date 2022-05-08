Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы

Президент России Владимир Путин на фоне войны поздравил народ Украины с 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, при этом он заявил своим пособникам на Донбассе, что "как и в 1945 году, победа будет за нами".

Источник: два обращения Путина, опубликованные на сайте Кремля 8 мая в 12:00

Детали: В "поздравлении лидерам и гражданам иностранных государств" Путин обратился "к лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины".

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Путин отделял украинский народ от украинского руководства еще в 2020 году, но сейчас его "поздравления" сделаны на фоне полномасштабной войны против Украины, которая длится более двух месяцев, привела к разрушениям городов и смертям тысяч украинцев.

Сейчас в посланиях к лидерам и народам Путин заявил, что "сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран", а также "сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы".

При этом Кремль сообщает, что в "поздравительных телеграммах" главарям так называемы "ДНР" и "ЛНР" Путин заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны" и выразил уверенность, что, "как и в 1945 году, победа будет за нами".

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Кроме того, 69-летний Путин обратился отдельно к украинским ветеранам Великой Отечественной войны, заявив, что жертвы, понесённые во имя "общей Победы", невозможно предать забвению.

"Сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", – заявил он украинским ветеранам Второй мировой войны, которую сам называет ВОВ.

Этому предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении к 77-й годовщине победы над нацистам заявил, что президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовала оккупация Крыма, части Донбасса и 8 лет гибридной войны против Украины. Путин называет войну в Украине "специальной военной операцией" РФ.

Российское руководство среди целей войны называло "денацификацию", указывая на свое желание уничтожить украинскую нацию, а также "демилитаризацию" – чтобы Украина не имела армии для защиты своей государственности.