Путин сделал исключение для Украины и Грузии в поздравлении с Днем победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Днем победы над нацизмом лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.

Источник: сайт Кремля о поздравлениях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю "75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне"

Дословно: "Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием".

Детали: Путин также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции – а именно премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

Напомним: Россия совершает агрессию против Грузии и Украины, поддерживая сепаратистов на их территория (вооруженный конфликт вокруг Южной Осетии в 2008 году; аннексия Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году).

При этом Россия в информационном пространстве пытается представить себя главной победительницей во Второй мировой войне, которую по советскому обычаю называет "Великой отечественной".

Россия планировала пышно отмечать 75-летие Победы, но эпидемия COVID-19 и карантин помешали этому – 9 мая будут лишь авиашоу.

Еще в прошлом году Кремль планировал пригласить президента Украины Владимира Зеленского на праздничный парад, но Офис президента так и не получил приглашения.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (сентябрь 1939-го – сентябрь 1945 годов).

В этом году из-за эпидемии COVID-19 и карантина в Украине не будет массовых мероприятий в эти дни, но премьер-министр Денис Шмыгаль поручил местным властям отметить ветеранов войны 1941-1945 годов.