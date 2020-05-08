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Путин сделал исключение для Украины и Грузии в поздравлении с Днем победы

Пятница, 8 мая 2020, 15:50

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Днем победы над нацизмом лидеров стран, входивших в состав СССР, а в Украине и Грузии адресовал поздравление лишь народам.

Источник: сайт Кремля о поздравлениях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю "75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне"

Дословно: "Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием".

Детали: Путин также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции – а именно премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу и президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону.

Темы: ПутинвойнаисторияУкраинаГрузия


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