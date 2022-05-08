В Мелитополе оккупанты планируют стрелять в людей 9 мая, чтобы обвинить ВСУ – мэр
По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупанты готовят провокации во время празднований 9 Мая в городе с расстрелом людей, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.
Источник: facebook-страница Федорова
Прямая речь Федорова: "По информации силовых структур, Вооруженных сил Украины, они (российские оккупанты – ред.) планируют стрелять в мирных граждан, они планируют разгонять протестующих, разгонять митингующих и сделать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 Мая. А потом обвинить Вооруженные силы Украины и совершить тем самым провокации.
Наша задача этого не допустить".
Детали: Мэр подчеркнул, что на всей территории Запорожской области объявлен комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая. Он призвал мелитопольцев не выходить на улицы в День Победы и не присоединяться к провокациям российских оккупантов.
По данным Федорова, коллаборанты пытаются привлечь детей жителей Мелитополя к торжественным празднованиям через родительские комитеты в школах.
Также мэр города призвал не оплачивать коммунальные услуги на счета оккупантов и не нести наличные деньги в кассу захваченного отделения "Ощадбанка", потому что эти деньги просто украдут.
Предыстория:
- В захваченных районах Запорожской области оккупанты обманом и принуждением пытаются согнать украинцев к празднованию Дня Победы. К примеру, в оккупированном Энергодаре насильно отбирают документы и обещают вернуть после присутствия на праздновании 9 Мая.
- Ранее Федоров сообщал, что похищения людей оккупантами происходят все чаще и призвал горожан по возможности не покидать дома.
- 3 мая в центре Мелитополя возле супермаркета взорвался заминированный скутер.