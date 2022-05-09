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Главный пограничник Украины поздравил РФ с Дном ​​мракобесия

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 10:56
Главный пограничник Украины поздравил РФ с Дном ​​мракобесия
иллюстрация ГПСУ

В мае 2022 года Россия переживает "психоз победобесия", умалчивая вклад других народов в победу во Второй мировой войне и свое развязывание новой кровавой войны против Украины.

Источник: глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "В кацапстане психоз победобесия продолжается. Где только возможно, намотаны георгиевские ленты. Разрисованы новые символы агрессии. Снова "деды воевали" и "можем повторить". Замалчивание вклада других в победу над нацизмом, как и причастность немытой к разжиганию самой кровавой войны.

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Парад "военных" с бесчеловечным лицом, способных только воевать с мирным населением и воровать микроволновки и стиралки, подготовлен.

Но в этом году вышла беда. Для масштабности праздника не хватает побед и гостей. К тому же, рашка теперь автор новой идеологии – "рашизма", который хуже "нацизма".

Детали: Дейнеко напоминает, что режим Путина сознательно уложил навеки как минимум более 25 тысяч своих солдат, были уничтожены тысячи единиц техники, чтобы попытаться продемонстрировать надуманное сверхвеличие. В то же время, "вторая армия в мире" стала посмешищем для всей планеты.

ВИДЕО ДНЯ

"За такие заслуги поздравляем русню с дном мракобесия", - отметил Дейнеко.

Он предложил российскому режиму в честь "Дня неПобеды" наштамповать новые медальки и утвердить новую модель танка. Эскизы прилагаются.

 
иллюстрация ГПСУ
 
иллюстрация ГПСУ

Глава ГПСУ подчеркнул, что усмирить свободную независимую и демократическую Украину агрессору не удастся.

Темы: Росcиявойнаистория
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