Главный пограничник Украины поздравил РФ с Дном ​​мракобесия

В мае 2022 года Россия переживает "психоз победобесия", умалчивая вклад других народов в победу во Второй мировой войне и свое развязывание новой кровавой войны против Украины.

Источник: глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "В кацапстане психоз победобесия продолжается. Где только возможно, намотаны георгиевские ленты. Разрисованы новые символы агрессии. Снова "деды воевали" и "можем повторить". Замалчивание вклада других в победу над нацизмом, как и причастность немытой к разжиганию самой кровавой войны.

Парад "военных" с бесчеловечным лицом, способных только воевать с мирным населением и воровать микроволновки и стиралки, подготовлен.

Но в этом году вышла беда. Для масштабности праздника не хватает побед и гостей. К тому же, рашка теперь автор новой идеологии – "рашизма", который хуже "нацизма".

Детали: Дейнеко напоминает, что режим Путина сознательно уложил навеки как минимум более 25 тысяч своих солдат, были уничтожены тысячи единиц техники, чтобы попытаться продемонстрировать надуманное сверхвеличие. В то же время, "вторая армия в мире" стала посмешищем для всей планеты.

"За такие заслуги поздравляем русню с дном мракобесия", - отметил Дейнеко.

ВИДЕО ДНЯ

Он предложил российскому режиму в честь "Дня неПобеды" наштамповать новые медальки и утвердить новую модель танка. Эскизы прилагаются.

иллюстрация ГПСУ

иллюстрация ГПСУ

Глава ГПСУ подчеркнул, что усмирить свободную независимую и демократическую Украину агрессору не удастся.