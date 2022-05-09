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Мариуполь: парада нет, зато есть "карнавал" – советник мэра

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 11:42

Российские захватчики развернули в заблокированном Мариуполе 300 метров георгиевской ленты и с помощью гастролеров с оккупированных территорий пытаются создать картинку для российского ТВ.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным Андрющенко, захватчики растянули 300 метров полосатой тряпки – то есть "георгиевской ленты", запрещенной в Украине, на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. И это все на фоне канонады из Азовстали, где противник возобновил штурм украинских защитников.

По данным местных жителей, для пронесения "колорадской простыни" привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка. Преимущественно россиян. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя.

Прямая речь: "Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей приманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды.

Путлерюгенс на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Коллаборанты на месте. Единственные кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь - это Украина, а не московия".

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Напомним: В оккупированных российскими войсками Херсоне, Скадовске и Энергодаре захватчики провели акцию "бессмертный полк".

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко поздравил РФ с Дном мракобесия.

Темы: Мариуполь
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