Оккупанты снова начали штурм "Азовстали" – советник мэра Мариуполя
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" после выезда колонны ООН из Донецкой области.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно".
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022
Детали: Советник мэра отметил, что сложно понять, как украинские герои отбивают атаку за атакой, и выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.
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Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск. Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.
- 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
- 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погибли 3 военных, 6 получили ранения.
- 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.
- В полку Азов уверяют, что у них еще хватит оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами.