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Оккупанты снова начали штурм "Азовстали" – советник мэра Мариуполя

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 10:23
Оккупанты снова начали штурм Азовстали – советник мэра Мариуполя
Скриншот из видео

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" после выезда колонны ООН из Донецкой области.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно".

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Детали: Советник мэра отметил, что сложно понять, как украинские герои отбивают атаку за атакой, и выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.

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Темы: Мариупольвойна
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