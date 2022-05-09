Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты снова начали штурм "Азовстали" – советник мэра Мариуполя

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 10:23
Скриншот из видео

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" после выезда колонны ООН из Донецкой области.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно".

Детали: Советник мэра отметил, что сложно понять, как украинские герои отбивают атаку за атакой, и выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

ВИДЕО ДНЯ

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория: 

Темы: Мариупольвойна
Главное сегодня

Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд

Святаш как российский "гауляйтер Харькова": возбуждено уголовное дело

Байден подписал ленд-лиз для Украины

видеоРоссияне добавили к "ветеранам войны" американцев Бонни и Клайда

фото93 бригада ВСУ показала "парад" до 9 мая на трофейных танках оккупантов

Онуфрий просит Путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

Все новости...
Мариуполь
День поражения. Как Россия перепутала, с кем и за что воюет
Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых – заместитель командира "Азова"
173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье
Последние новости
04:35
Россияне обстреляли Сумщину
03:50
В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию
02:55
Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд
01:58
Обстрел Одессы: Есть погибший и раненые
01:10
Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе российских войск
00:40
фотоНа здании посольства РФ в Лондоне появилась надпись "Нет войне"
00:33
ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
00:03
Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых
23:52
Шольц считает очень интересной инициативу Макрона о "европейском сообществе"
23:52
Зеленский: главная тема разговоров в Москве это "цена" войны, которую оплатит Россия
Все новости...