Оккупанты снова начали штурм "Азовстали" – советник мэра Мариуполя

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали штурм завода "Азовсталь" после выезда колонны ООН из Донецкой области.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно".

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" після виїзду колони ООН з Донецької області pic.twitter.com/tqt1qoIbhg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022

Детали: Советник мэра отметил, что сложно понять, как украинские герои отбивают атаку за атакой, и выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.

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