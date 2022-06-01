Россияне разместили на Змеином ЗРК и РСЗО: есть угроза для Одесской области – ОК "Юг"

Россияне установили на острове Змеиный свои зенитно-ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, в Черном море удерживают два фрегата с ракетами "Калибр" – это свидетельствует о намерении оккупантов защитить свои корабли и об угрозе ударов по Одесской области.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения российские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью".

Детали: В ОК "Юг" отметили, что пока признаков подготовки десантной операции нет. В то же время они не исключают, что оккупанты могут попытаться высаживать ДРГ на берег или в устье Дуная, или демонстративно обстреливать прибрежные районы.

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства.

Штормом 31 мая снова сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну из них отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области. Обе мины обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил.

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