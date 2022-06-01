Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины
Российские войска строят инженерные позиции в 3 километрах от государственной границы Украины в Брянской области.
Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник
Прямая речь Мотузяника: "Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около 3 километров от государственной границы Украины".
Детали: Российские села Подиивотья и Некислица находятся вблизи государственной границы Украины в Сумской области.
Также пара российских самолетов Су-35 нанесли авиаудар по населенному пункту Белополье Сумской области.
Российские оккупанты сооружают также оборонные позиции на втором и третьем рубеже на Херсонщине и в Запорожской области.
В Харьковской области враг усиливает огневую мощь боевых группировок.
Предыстория:
- 31 мая пограничные районы Сумской области россияне обстреляли из артиллерии и самолетов.
- 30 мая в Сумской области зафиксировали более 20 разрывов вражеских снарядов. Кроме того, россияне обстреливали пограничные деревни снарядами с флешеттами.