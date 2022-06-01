Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины

Российские войска строят инженерные позиции в 3 километрах от государственной границы Украины в Брянской области.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник

Прямая речь Мотузяника: "Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около 3 километров от государственной границы Украины".

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Детали: Российские села Подиивотья и Некислица находятся вблизи государственной границы Украины в Сумской области.

Также пара российских самолетов Су-35 нанесли авиаудар по населенному пункту Белополье Сумской области.

Российские оккупанты сооружают также оборонные позиции на втором и третьем рубеже на Херсонщине и в Запорожской области.

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