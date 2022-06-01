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Российские войска оборудуют инженерные позиции на северной границе Украины

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 16:23
александр мотузяник. фото: getty images

Российские войска строят инженерные позиции в 3 километрах от государственной границы Украины в Брянской области.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник

Прямая речь Мотузяника: "Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах Подивотья и Некислицы, это Брянская область, Россия, около 3 километров от государственной границы Украины".

Детали: Российские села Подиивотья и Некислица находятся вблизи государственной границы Украины в Сумской области.

Также пара российских самолетов Су-35 нанесли авиаудар по населенному пункту Белополье Сумской области.

Российские оккупанты сооружают также оборонные позиции на втором и третьем рубеже на Херсонщине и в Запорожской области.

В Харьковской области враг усиливает огневую мощь боевых группировок.

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Местонахождение фортификационных сооружений россиян на границе с Украиной
карта: google maps

Предыстория:

  • 31 мая пограничные районы Сумской области россияне обстреляли из артиллерии и самолетов.
  • 30 мая в Сумской области зафиксировали более 20 разрывов вражеских снарядов. Кроме того, россияне обстреливали пограничные деревни снарядами с флешеттами.

Темы: Сумская областьграницаПограничная службаРосcия
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