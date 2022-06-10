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В ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решение о статусе кандидата для Украины - источники

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 11:08

В Европейском Союзе рассматривают два варианта развития ситуации с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом говорится в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.

План А предусматривает, что Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, например начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ.

План Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты".

Список условий предлагают прописать в выводах Еврокомиссии, чтобы это выглядело не идеей государств-членов, а сама ЕК.

На саммите в июне в этом случае Украине сообщат, что она становится лишь "потенциальным кандидатом", а также получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

Среди отдельных чиновников Еврокомиссии и среди отдельных государств-членов есть мнение, что план Б не будет "зрадой". Его даже "сливают" в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию. Так, ряд СМИ минувшей ночью распространил сообщения агентства Bloomberg с заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.

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"Но в виде этой "победы" источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и на Банковой. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направились к ЕС письмо по этому поводу, которое собрало беспрецедентно широкую поддержку", - говорится в статье.

По информации "Европейской правды", в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Цель ее визита – объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.

Напомним, ряд европейских стран не готовы безусловно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите Европейского совета в конце июня.

Темы: ЕСУкраина
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