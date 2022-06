В ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України - джерела

В Європейському союзі розглядають два варіанти розвитку ситуації із наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це йдеться у статті - Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.

План А передбачає, що Єврокомісія надасть висновок про те, що Україна відповідає критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Натомість усі наступні кроки, як-от початок переговорів, будуть обумовлені проведенням реформ.

План Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови висунуть вже зараз, і до їх виконання Україна буде "кандидатом у кандидати".

Перелік умов пропонують прописати у висновках Єврокомісії, щоб це виглядало не ідеєю держав-членів, а сама ЄК.

На саміті у червні в цьому разі Україні повідомлять, що вона стає лише "потенційним кандидатом", а також отримує юридично визнану перспективу членства, яка досі формально справді не зафіксована у жодному документі.

Серед окремих посадовців Єврокомісії та серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде "зрадою". Його навіть "зливають" у ЗМІ, готуючи до імовірного негативного розвитку. Так, низка ЗМІ минулої ночі поширила повідомлення агенції Bloomberg із заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.

"Але у вигляді цієї "перемоги" джерело в ЄС розповіло журналістам саме про план Б, який стане для Києва безумовною поразкою. Про це вже публічно заявили та в уряді, і на Банковій. Про це одностайно кажуть українські експерти-реформатори, які спрямували до ЄС лист з цього приводу, який зібрав безпрецедентно широку підтримку", - йдеться у статті.

За інформацією "Європейської правди", найближчими днями Україну відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її візиту – пояснити особисто Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту.

Нагадаємо, низка європейських країн не готові безумовно підтримати надання Україну статусу кандидата на вступ в ЄС на саміті Європейської ради наприкінці червня.