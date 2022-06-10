Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України - джерела

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 11:08

В Європейському союзі розглядають два варіанти розвитку ситуації із наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це йдеться у статті - Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.

План А передбачає, що Єврокомісія надасть висновок про те, що Україна відповідає критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Натомість усі наступні кроки, як-от початок переговорів, будуть обумовлені проведенням реформ.

План Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови висунуть вже зараз, і до їх виконання Україна буде "кандидатом у кандидати".

Перелік умов пропонують прописати у висновках Єврокомісії, щоб це виглядало не ідеєю держав-членів, а сама ЄК.

На саміті у червні в цьому разі Україні повідомлять, що вона стає лише "потенційним кандидатом", а також отримує юридично визнану перспективу членства, яка досі формально справді не зафіксована у жодному документі.

Серед окремих посадовців Єврокомісії та серед окремих держав-членів є думка, що план Б не буде "зрадою". Його навіть "зливають" у ЗМІ, готуючи до імовірного негативного розвитку. Так, низка ЗМІ минулої ночі поширила повідомлення агенції Bloomberg із заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.

ВІДЕО ДНЯ

"Але у вигляді цієї "перемоги" джерело в ЄС розповіло журналістам саме про план Б, який стане для Києва безумовною поразкою. Про це вже публічно заявили та в уряді, і на Банковій. Про це одностайно кажуть українські експерти-реформатори, які спрямували до ЄС лист з цього приводу, який зібрав безпрецедентно широку підтримку", - йдеться у статті.

За інформацією "Європейської правди", найближчими днями Україну відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її візиту – пояснити особисто Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту.

Нагадаємо, низка європейських країн не готові безумовно підтримати надання Україну статусу кандидата на вступ в ЄС на саміті Європейської ради наприкінці червня.

Теми: ЄСУкраїна
Головне сьогодні

Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

Усі новини...
ЄС
В ЄС з’явилися нові опоненти надання Україні статусу кандидата на вступ – джерела
Bloomberg: Данія і Нідерланди проти кандидатства України на вступ в ЄС
Генсек РЄ засудила "смертні вироки" іноземним добровольцям в окупованому Донецьку
Останні новини
23:35
Зеленський про смертні "вироки" для британців у "ДНР": Європа повинна об’єднатися
23:14
Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза
22:51
Стефанішина пояснила, що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата
22:51
Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога
22:51
ВІДЕОЗ прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей
22:32
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
22:28
На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії
22:23
"Захищаємо Україну на всіх фронтах": Ляшко розповів про роботу медиків під час війни
22:20
відеоУ Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"
22:19
Війна в Україні зачепить кожну країну світу – прем’єр Японії
Усі новини...