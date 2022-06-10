Министр обороны Британии в Киеве встретился с Зеленским и Резниковым

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи вооружением.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины.

Ценим такую ​​действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, Премьер-министру (Борису Джонсону – УП) за помощь".

Детали: Кроме Резникова и Зеленского, на встрече также присутствовали министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр Уоллес сказал, что в истории Украины и Великобритании немало общего, потому что украинцы сейчас, как и британцы во времена Второй мировой войны, борются с фашистским режимом, который имеет численное преимущество, но в то же время враг на грани коллапса из-за мужественной и мудрой тактики украинских войск. Он заверил, что Украина, как и Британия, никогда не сдается, какими бы ни были трудности.

В конце встречи Зеленский подарил министру Воллесу экземпляр военной марки "Русский военный корабль – всё" и поставил свою подпись.

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