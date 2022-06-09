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Путин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Роман ПетренкоЧетверг, 9 июня 2022, 17:46
путин 24 апреля, фото: getty images

Президент России Владимир Путин решил, что на его долю упала участь "возвращать и укреплять территории".

Источник: Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ

Прямая речь Путина: "Казалось бы, воевал (Петр І – ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал"

На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…

Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой".

Детали: По словам президента страны-агрессора, "Россию невозможно обнести забором".

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Предыстория:

  • 30 июня прошлого года Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.
  • Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева". 

Темы: Путинпропагандаоккупациявойна
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