Путин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"
Президент России Владимир Путин решил, что на его долю упала участь "возвращать и укреплять территории".
Источник: Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ
Прямая речь Путина: "Казалось бы, воевал (Петр І – ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал"
На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…
Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой".
Детали: По словам президента страны-агрессора, "Россию невозможно обнести забором".
Предыстория:
- 30 июня прошлого года Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.
- Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев". Путин написал, что украинской власти не нужен Донбасс, поскольку тот "мирным путем не примет нынешнюю политику Киева".