Путин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Президент России Владимир Путин решил, что на его долю упала участь "возвращать и укреплять территории".

Источник: Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи", которого цитируют кремлевские СМИ

Прямая речь Путина: "Казалось бы, воевал (Петр І – ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал"

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На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…

Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой".

Детали: По словам президента страны-агрессора, "Россию невозможно обнести забором".

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