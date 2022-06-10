В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники
В Сербии был задержан бывший начальник управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств.
Источник: источники "Украинской правды"
Детали: Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. Мужчины планировали уехать в Северную Македонию.
После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированными возле 600 тысяч евро, почти 125 тысяч долларов и два изумруда.
Обоих мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.
Справка: Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. 2020 президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.
Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. На должности начальника управлення внутренней безопасности он отвечал за контроль самих СБУшников, чтобы они не шли на коррупцию. Информация о работе этого подразделения – секретная.
Журналист Юрий Бутусов назвал Наумова "правой рукой" и другом главы СБУ Ивана Баканова. Некоторые источники УП идентифицируют его чуть ли не как "кошелёк" Баканова.
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Предыстория:
- Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
- 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".
- По данным источников "Украинской правды", украинское военно-политическое руководство не знало в первые недели войны, где находится глава СБУ Иван Баканов.
- В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.
- В январе 2021 года в Киеве был задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, которого обвиняли в подготовке убийства "правой руки" Баканова - Наумова. Тогда в СБУ показали аудиозаписи прослушивания телефонных звонков бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который, по версии следствия, заказал Расюку ликвидировать Наумова. На записях Нескоромный также восхваляет политику российского президента Владимира Путина. Впоследствии Расюк рассказал, что его пытали, чтобы он подписал все документы с обвинениями против него.