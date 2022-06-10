В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

В Сербии был задержан бывший начальник управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. Мужчины планировали уехать в Северную Македонию.

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После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированными возле 600 тысяч евро, почти 125 тысяч долларов и два изумруда.

Обоих мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.

Справка: Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. 2020 президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

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Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. На должности начальника управлення внутренней безопасности он отвечал за контроль самих СБУшников, чтобы они не шли на коррупцию. Информация о работе этого подразделения – секретная.

Журналист Юрий Бутусов назвал Наумова "правой рукой" и другом главы СБУ Ивана Баканова. Некоторые источники УП идентифицируют его чуть ли не как "кошелёк" Баканова.

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