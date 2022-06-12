Россияне разрушили второй из трех мостов в Северодонецк, обстреливают последний – ОВА
Российские оккупационные войска уже разрушили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк Луганской области.
Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь Гайдая: "Россияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.
Не исключаем наступления и по другим направлениям, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль".
Детали: По словам Гайдая, в Рубежном ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев.
Напомним: Продолжаются бои за Северодонецк, очень тяжелая ситуация в Тошковке, где россияне пытаются "продавить" линию обороны, заявил Гайдай.