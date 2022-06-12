Росіяни зруйнували другий з трьох мостів до Сєвєродонецька, обстрілюють останній – ОВА
Російські окупаційні війська вже зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька Луганської області.
Джерело: очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону
Пряма мова Гайдая: "Росіяни вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими.
Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль".
Деталі: За словами Гайдая, у Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт кадировців.
Нагадаємо: Тривають бої за Сєвєродонецьк, дуже важка ситуація в Тошківці, де росіяни намагаються "продавити" лінію оборони, заявив Гайдай.