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Луганщина: в Лисичанске от обстрела погиб шестилетний ребенок – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 20:57
Луганщина: в Лисичанске от обстрела погиб шестилетний ребенок – ОВА
Сергей Гайдай, фото из Telegram

В Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян в воскресенье погиб шестилетний ребенок.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок".

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Детали: Гайдай также сообщил, что два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены российскими войсками. Третий мост целый день находится под обстрелами.

"Он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут – велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан", – отметил председатель ОВА.

По его словам, эвакуации из Северодонецка нет, а единственный вариант выхода из города – пешком по уцелевшему мосту, но это крайне опасно.

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"Мы прорабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", – добавил Гайдай.

Что предшествовало: Из Лисичанска Луганской области в воскресенье эвакуировали еще 22 жителя, среди которых трое детей.

Темы: ЛисичансквойнаЛуганская областьСеверодонецк
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