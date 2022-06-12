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Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: погибла женщина

Денис КарловскийВоскресенье, 12 июня 2022, 16:05
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате одной из атак погибла женщина.

Источник: telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко

Прямая речь Резниченко: "День недолго был спокоен.

Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский.

В Покровской общине (Синельниковского района – УП) погибла женщина. Разрушенный дом".

Детали: В Криворожском районе оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" Зеленодольскую общину. В результате атаки загорелся огонь в городском парке.

Спасатели уже потушили огонь. Пострадавших в результате атаки на Зеленодольскую общину нет.

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Предыстория:

  • Вчера вечером 11 июня русские войска обстреляли кассетными боеприпасами села Покровской общины в Синельниковском районе. Сгорели сельскохозяйственные постройки.
  • В ночь на 10 июня российские войска наносили ракетный удар по окрестностям Днепра, а также вели артиллерийский огонь по Криворожскому району.
  • 9 июня российская артиллерия обстреливала села Днепропетровской области.
  • 7 июня российские оккупанты обстреливали из РСЗО "Ураган" Криворожский район.

Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвыКривой Рог
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