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Оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилые дома на Днепропетровщине

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 18:31
Оккупанты обстреляли из Ураганов жилые дома на Днепропетровщине
зеленодольск и апостоловое относительно кривого рога. карта google maps

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостоловому".

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Детали: Оккупанты обстреляли жилые кварталы Зеленодольска кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

В Апостоловом россияне попали в лесополосу, спровоцировав пожар. На данный момент на месте работают пожарные.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 14 июня россияне обстреляли из "Ураганов" жилые дома Апостолового, в результате чего погибли 4 гражданских.
  • В результате обстрелов россиян по Зеленодольску 14 июня погибла мирная жительница.
  • 12 июня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Синельниковский и Криворожский районы. Вблизи Покровского погибла мирная жительница.
  • Вечером 11 июня российские войска обстреляли кассетными боеприпасами села Покровской огроамды в Синельниковском районе. Сгорели сельскохозяйственные постройки.
  • В ночь на 10 июня российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра, а также вели артиллерийский огонь по Криворожскому району.

Темы: Днепропетровская областьКривой Рогобстрел
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