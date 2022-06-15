Оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилые дома на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостоловому".

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Детали: Оккупанты обстреляли жилые кварталы Зеленодольска кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

В Апостоловом россияне попали в лесополосу, спровоцировав пожар. На данный момент на месте работают пожарные.

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