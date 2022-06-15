Оккупанты обстреляли из "Ураганов" жилые дома на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостоловому".

Детали: Оккупанты обстреляли жилые кварталы Зеленодольска кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

В Апостоловом россияне попали в лесополосу, спровоцировав пожар. На данный момент на месте работают пожарные.

Предыстория:

Вечером 14 июня россияне обстреляли из "Ураганов" жилые дома Апостолового, в результате чего погибли 4 гражданских.

В результате обстрелов россиян по Зеленодольску 14 июня погибла мирная жительница.

12 июня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Синельниковский и Криворожский районы. Вблизи Покровского погибла мирная жительница.

Вечером 11 июня российские войска обстреляли кассетными боеприпасами села Покровской огроамды в Синельниковском районе. Сгорели сельскохозяйственные постройки.

В ночь на 10 июня российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Днепра, а также вели артиллерийский огонь по Криворожскому району.