Путин израсходовал военный потенциал, возможна всеобщая мобилизация – Bloomberg

За первые 100 дней захватнической войны в Украине Россия израсходовала большую часть своего военного потенциала, поэтому через несколько месяцев ей придется замедлять наступление, кроме того в стране-агрессоре возможна всеобщая мобилизация.

Источник: Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных источников в ЕС

Дословно Bloomberg: "По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия прочесывает всю страну в поисках живой силы и оружия, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, поскольку израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

В результате в РФ, возможно, остается лишь несколько месяцев до того, как ей придется приостановить "операцию" для масштабной перегруппировки... Кремль также может быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чего до сих пор президент РФ Владимир Путин избегал, поскольку это было бы равносильно публичному признанию, что война идет не так, как планировалось".

Детали: Вместе с тем издание отмечает, что проблемы у России могут возникнуть не так скоро, чтобы оказать помощь силам Украины на востоке Донбасса.

По словам украинских официальных лиц, Украина, значительно уступающая в вооружении России, теряет по 100 и более человек в день, и вынуждена постепенно сдавать позиции вокруг городов Северодонецк и Лисичанск.

Издание подчеркивает: если Россия возьмет эти два города – особенно стратегически важный город Лисичанск, все еще находящийся под контролем Украины, – она фактически захватит всю Луганскую область, достигнув одной из целей, поставленных Путиным в начале войны.

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Вместе с тем чиновники отмечают, что прогресс России остается медленным.

По мнению директор эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрека Канника, России, вероятно, потребуется еще как минимум 2-3 месяца, чтобы захватить крупные города Донбасса, такие как Славянск и Краматорск. Он также считает, что, когда Россия достигнет таких своих целей, она будет настаивать на заключении договора на этой основе.

В последние недели Украина стала чаще просить оружие для сдерживания агрессии РФ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что сейчас все должны сосредоточиться на предоставлении военной помощи Киеву. По ее мнению, если будут приняты решения об отправке тяжелых вооружений Украине, то их "следует отправить сейчас, а не в декабре".

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