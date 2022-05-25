Командиру "Азова" удалось поговорить с женой

Командир полка Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко позвонил по телефону своей жене Екатерине, которая также получила информацию, что россияне удерживают украинских бойцов в удовлетворительных условиях.

Источник: Екатерина Прокопенко в комментарии "The Guardian"

Детали: После выхода с завода "Азовсталь" в Мариуполе Денис Прокопенко (Редис) смог коротко позвонить по телефону своей жене Екатерине. Мог ли он говорить свободно, неизвестно.

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Прямая речь: "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я.

Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительны. Их кормят, дают воду. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию.

Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".

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Детали: По имеющейся информации, большинство раненых бойцов "Азова" россияне держат в тюрьме в селе Еленовка, а меньшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовск на оккупированной части Донецкой области.

Прокопенко сообщила, что, насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили.

Екатерина Прокопенко основала независимую организацию для поддержки бойцов с "Азовстали", а это не только "Азов", но и морпехи, и пограничники, и полицейские.

"Цель организации – организовывать еженедельные звонки с заключенными, развенчивать российские фейки о наших ребятах, обеспечить их удовлетворительное положение: кровать, лекарства, воду и еду, а также агитировать за их скорейшее освобождение". – рассказала Екатерина.

По данным The Guardian, по меньшей мере 1000 украинских бойцов, в том числе членов батальона "Азов", на прошлой неделе были переброшены на территорию, которую контролирует Россия, после чего российские войска захватили металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее единственные новости об условиях пребывания защитников Мариуполя поступали от россиян. Международный комитет Красного Креста, занимающийся мониторингом условий содержания военнопленных, не комментировал ситуацию.

Этому предшествовало:

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

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