Командиру "Азова" удалось поговорить с женой
Командир полка Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко позвонил по телефону своей жене Екатерине, которая также получила информацию, что россияне удерживают украинских бойцов в удовлетворительных условиях.
Источник: Екатерина Прокопенко в комментарии "The Guardian"
Детали: После выхода с завода "Азовсталь" в Мариуполе Денис Прокопенко (Редис) смог коротко позвонить по телефону своей жене Екатерине. Мог ли он говорить свободно, неизвестно.
Прямая речь: "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я.
Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительны. Их кормят, дают воду. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подверглись насилию.
Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".
Детали: По имеющейся информации, большинство раненых бойцов "Азова" россияне держат в тюрьме в селе Еленовка, а меньшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице города Новоазовск на оккупированной части Донецкой области.
Прокопенко сообщила, что, насколько ей известно, никого из бойцов в Россию не вывозили.
Екатерина Прокопенко основала независимую организацию для поддержки бойцов с "Азовстали", а это не только "Азов", но и морпехи, и пограничники, и полицейские.
"Цель организации – организовывать еженедельные звонки с заключенными, развенчивать российские фейки о наших ребятах, обеспечить их удовлетворительное положение: кровать, лекарства, воду и еду, а также агитировать за их скорейшее освобождение". – рассказала Екатерина.
По данным The Guardian, по меньшей мере 1000 украинских бойцов, в том числе членов батальона "Азов", на прошлой неделе были переброшены на территорию, которую контролирует Россия, после чего российские войска захватили металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Ранее единственные новости об условиях пребывания защитников Мариуполя поступали от россиян. Международный комитет Красного Креста, занимающийся мониторингом условий содержания военнопленных, не комментировал ситуацию.
Этому предшествовало:
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.
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Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой. В России не исключали обмен, но некоторые оккупанты хотят судилища для них.