Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 19:37
украинские военнослужащие на лисичанских улицах. фото: getty images

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Дмитровку вблизи Изюма в Харьковской области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 17 июня

Дословно: "Подразделения Сил обороны Украины заставили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубравное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное".

Детали: Вблизи Северодонецка захватчики продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также российские войска нанесли авиационные удары вблизи Сиротиного и Боровского. Идут стычки за контроль над Северодонецком.

У Сиротиного и Метелкиного украинские защитники отбили штурм российских оккупантов, поэтому враг отошел с потерями.

В районе Горского украинские защитники отбили выборочным огнем попытку вражеской разведки боем. Кроме того, были совершены безуспешные попытки вести бои в районе Берестового и Кодымы, но в результате действий ВСУ противник с потерями отошел.

После перегруппировки российские войска попытались совершить штурм, при поддержке артиллерии, в районе Ныркова. Тем не менее, украинские защитники отбросили их плотным огнем.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Российские захватчики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Авиационные удары врага пришлись на Нью-Йорк, Авдеевку и Победу.

На Южнобужском направлении враг проводил воздушную разведку с применением беспилотников, чтобы выявить изменения в положении подразделений ВСУ и скорректировать артиллерийский огонь.

Россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

В Сумской области российские оккупанты обстреляли гражданские здания Мезеновки и Глухова. Также российская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам области.

Инженерные подразделения белорусской армии проводят боевую подготовку на северных границах Украины.

Предыстория:

  • По состоянию на утро 17 июня, потери российских оккупационных войск составили 32 150 военнослужащих, 1 456 танков, 3, 563 боевых бронированных машин, 734 артиллерийских систем, 233 реактивные системы залпового огня, 215 самолетов, 180 вертолетов и 593 беспилотника.
  • В Черном море украинские защитники подбили буксирный корабль россиян, транспортировавший с острова Змеиный зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Темы: Генштаббоевые действияДонбассвойна
Главное сегодня

Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия

Сводка Генштаба: Среди россиян все больше дезертирства

WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

Все новости...
Генштаб
Донецкая область: Бойцы терробороны сбили российский вертолет
Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм
ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях – сводка Генштаба
Последние новости
10:24
В Украине нужно разминировать до 270 тысяч квадратных километров, это займет годы – Монастырский.
10:22
В РФ решили возродить еще и "Волги" и "Победы"
09:51
Украина опубликовала свои ответы на опросник ЕС по членству
09:39
Защитники уже уничтожили 33 350 оккупантов, 14 кораблей и 216 самолетов
09:39
В Минздраве назвали болезни, против которых следует вакцинироваться беременным
09:38
Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия
09:35
Премьер Нидерландов: война в Украине – это и наша война, должны быть готовы к последствиям
09:22
Российские оккупанты уже убили 323 ребенка в Украине
09:17
Посол ЕС – Лаврову: из Молдовы не пытаются сделать "вторую Украину"
08:56
фото, обновлено от 05:34Россияне ударили 6 ракетами по Кременчугскому НПЗ, еще двумя по ТЭЦ
Все новости...