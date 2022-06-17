Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Дмитровку вблизи Изюма в Харьковской области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 17 июня

Дословно: "Подразделения Сил обороны Украины заставили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубравное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное".

Детали: Вблизи Северодонецка захватчики продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также российские войска нанесли авиационные удары вблизи Сиротиного и Боровского. Идут стычки за контроль над Северодонецком.

У Сиротиного и Метелкиного украинские защитники отбили штурм российских оккупантов, поэтому враг отошел с потерями.

В районе Горского украинские защитники отбили выборочным огнем попытку вражеской разведки боем. Кроме того, были совершены безуспешные попытки вести бои в районе Берестового и Кодымы, но в результате действий ВСУ противник с потерями отошел.

После перегруппировки российские войска попытались совершить штурм, при поддержке артиллерии, в районе Ныркова. Тем не менее, украинские защитники отбросили их плотным огнем.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Российские захватчики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Авиационные удары врага пришлись на Нью-Йорк, Авдеевку и Победу.

На Южнобужском направлении враг проводил воздушную разведку с применением беспилотников, чтобы выявить изменения в положении подразделений ВСУ и скорректировать артиллерийский огонь.

Россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

В Сумской области российские оккупанты обстреляли гражданские здания Мезеновки и Глухова. Также российская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам области.

Инженерные подразделения белорусской армии проводят боевую подготовку на северных границах Украины.

Предыстория: