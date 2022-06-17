Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ
Подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Дмитровку вблизи Изюма в Харьковской области.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 17 июня
Дословно: "Подразделения Сил обороны Украины заставили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.
На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.
Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубравное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.
На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.
На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.
В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.
Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное".
Детали: Вблизи Северодонецка захватчики продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также российские войска нанесли авиационные удары вблизи Сиротиного и Боровского. Идут стычки за контроль над Северодонецком.
У Сиротиного и Метелкиного украинские защитники отбили штурм российских оккупантов, поэтому враг отошел с потерями.
В районе Горского украинские защитники отбили выборочным огнем попытку вражеской разведки боем. Кроме того, были совершены безуспешные попытки вести бои в районе Берестового и Кодымы, но в результате действий ВСУ противник с потерями отошел.
После перегруппировки российские войска попытались совершить штурм, при поддержке артиллерии, в районе Ныркова. Тем не менее, украинские защитники отбросили их плотным огнем.
На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.
На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Российские захватчики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Авиационные удары врага пришлись на Нью-Йорк, Авдеевку и Победу.
На Южнобужском направлении враг проводил воздушную разведку с применением беспилотников, чтобы выявить изменения в положении подразделений ВСУ и скорректировать артиллерийский огонь.
Россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.
В Сумской области российские оккупанты обстреляли гражданские здания Мезеновки и Глухова. Также российская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам области.
Инженерные подразделения белорусской армии проводят боевую подготовку на северных границах Украины.
Предыстория:
- По состоянию на утро 17 июня, потери российских оккупационных войск составили 32 150 военнослужащих, 1 456 танков, 3, 563 боевых бронированных машин, 734 артиллерийских систем, 233 реактивные системы залпового огня, 215 самолетов, 180 вертолетов и 593 беспилотника.
- В Черном море украинские защитники подбили буксирный корабль россиян, транспортировавший с острова Змеиный зенитно-ракетный комплекс "ТОР".