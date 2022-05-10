Одесская область: россияне в четвертый раз обстреляли мост через Днестровский лиман

Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел поврежденного моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "По Одесской области снова направлена ​​крылатая ракета.

Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман".

Детали: Это уже четвертая ракетная атака по этому мосту за последнее время.

Что предшествовало: Первый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля, второй – 27 апреля.

2 мая российские войска в третий раз совершили ракетный обстрел этого же моста.