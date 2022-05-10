Одесская область: россияне в четвертый раз обстреляли мост через Днестровский лиман
Вторник, 10 мая 2022, 17:05
Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел поврежденного моста через Днестровский лиман в Одесской области.
Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"
Дословно: "По Одесской области снова направлена крылатая ракета.
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Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман".
Детали: Это уже четвертая ракетная атака по этому мосту за последнее время.
Что предшествовало: Первый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля, второй – 27 апреля.
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2 мая российские войска в третий раз совершили ракетный обстрел этого же моста.