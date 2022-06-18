Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Создали базу российских палачей украинского народа

Суббота, 18 июня 2022, 15:03
Создали базу российских палачей украинского народа
Скриншот из сайта

В Украине создали сайт "Книга палачей украинского народа", содержащий проверенные данные о российских военных преступниках.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках".

Реклама:
 
Скриншот из сайта 

Детали: Глава ОП подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех преступников.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинаРосcиявойнаАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Украина
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: