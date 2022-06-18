Создали базу российских палачей украинского народа
Суббота, 18 июня 2022, 15:03
В Украине создали сайт "Книга палачей украинского народа", содержащий проверенные данные о российских военных преступниках.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках".
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Детали: Глава ОП подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех преступников.
Предыстория:
- 27 февраля МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.
- В марте НАПК создало реестр коллаборантов и предателей для СБУ.
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