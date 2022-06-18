Создали базу российских палачей украинского народа

В Украине создали сайт "Книга палачей украинского народа", содержащий проверенные данные о российских военных преступниках.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках".

Скриншот из сайта

Детали: Глава ОП подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех преступников.

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