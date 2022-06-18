Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Создали базу российских палачей украинского народа

Суббота, 18 июня 2022, 15:03
Скриншот из сайта

В Украине создали сайт "Книга палачей украинского народа", содержащий проверенные данные о российских военных преступниках.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках".

 
Скриншот из сайта 

Детали: Глава ОП подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех преступников.

Предыстория: 

Темы: УкраинаРосcиявойнаАндрей Ермак
Главное сегодня

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине

документОккупанты собираются установить в Херсоне памятник Екатерине Второй

Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай

Все новости...
Украина
Джонсон: Важно поддерживать Украину, даже если в мире есть "усталость" от нее
Украина опубликовала свои ответы на опросник ЕС по членству
Шольц о поставках немецкого оружия Украине: "Прибудет вовремя"
Последние новости
04:32
Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели – посол
03:50
Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
03:30
Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
02:51
Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ
02:18
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
01:37
Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск
00:39
На востоке ВСУ уничтожили 87 захватчиков и 2 вражеских пункта боеприпасов
00:10
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11
23:43
Джонсон предлагает Западу план из 4 пунктов из-за затяжной войны в Украине
23:11
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
Все новости...