Створили базу російських катів українського народу
Субота, 18 червня 2022, 15:03
В Україні створили сайт "Книга катів українського народу", який містить перевірені дані про російських воєнних злочинців.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Розпочала роботу "Книга катів українського народу". Цей сайт містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців".
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Деталі: Голова ОП підкреслив, що Україна зробить все, щоб знайти і покарати всіх злочинців.
Передісторія:
- 27 лютого МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти.
- У березні НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників для СБУ.
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