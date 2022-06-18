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Створили базу російських катів українського народу

Субота, 18 червня 2022, 15:03
Створили базу російських катів українського народу
Скриншот з сайту

В Україні створили сайт "Книга катів українського народу", який містить перевірені дані про російських воєнних злочинців.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Розпочала роботу "Книга катів українського народу". Цей сайт містить детальну та верифіковану інформацію про російських воєнних злочинців". 

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скриншот з сайту 

Деталі: Голова ОП підкреслив, що Україна зробить все, щоб знайти і покарати всіх злочинців.

Передісторія: 

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Теми: УкраїнаРосіявійнаАндрій Єрмак
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