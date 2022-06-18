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Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 09:38
Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия
АРАХАМИЯ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 АПРЕЛЯ. ФОТО: АРАХАМИЯ

Глава переговорной группы с Россией по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.

Источник: Арахамия в комментарии "Голосу Америки"

Детали: По словам Арахамии, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте, но не уточнил, о чем идет речь, чтобы не узнали россияне.

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Прямая речь Арахамии: "Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции – ред.).

Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках.

Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах".

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Предыстория:

  • 29 марта во время очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле Украина озвучила свои предложения по урегулированию. Они предусматривали, что вместо НАТО несколько стран станут гарантами безопасности Украины и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Он также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
  • 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.

Темы: Арахамия переговорыРосcиявойна
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