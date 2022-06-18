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Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 09:38
АРАХАМИЯ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7 АПРЕЛЯ. ФОТО: АРАХАМИЯ

Глава переговорной группы с Россией по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.

Источник: Арахамия в комментарии "Голосу Америки"

Детали: По словам Арахамии, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте, но не уточнил, о чем идет речь, чтобы не узнали россияне.

Прямая речь Арахамии: "Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции – ред.).

Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках.

Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах".

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Темы: Арахамия переговорыРосcиявойна
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