Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия
Суббота, 18 июня 2022, 09:38
Глава переговорной группы с Россией по поводу войны Давид Арахамия рассказал, что Украина может возобновить переговоры с оккупантами с усиленной позиции в конце августа после ряда контратак.
Источник: Арахамия в комментарии "Голосу Америки"
Детали: По словам Арахамии, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте, но не уточнил, о чем идет речь, чтобы не узнали россияне.
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Прямая речь Арахамии: "Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции – ред.).
Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках.
Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах".
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Предыстория:
- 29 марта во время очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле Украина озвучила свои предложения по урегулированию. Они предусматривали, что вместо НАТО несколько стран станут гарантами безопасности Украины и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
- Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Он также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
- 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.