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Под Киевом слышали взрывы, сработала ПВО – глава ОВА

Елена РощинаВоскресенье, 19 июня 2022, 08:45
Под Киевом слышали взрывы, сработала ПВО – глава ОВА
След в небе, фото из Telegram Ирпень, Буча, Гостомель

В Вышгородском районе Киевской области утром 19 июня были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны поразили вражеский объект.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, журналисты "Украинской правды", местные жители в Telegram-каналах

Детали: Глухой звук, похожий на отдаленный взрыв, был слышен и в центре Киева. Он раздался около 07:20, когда воздушной тревоги не было.

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Сигнал воздушной тревоги для Киева поступил в 07:41, для Киевской области – в 07:43. Отбой воздушной тревоги был в 08:13 в столице и в 08:14 в области.

Люди предполагали, что силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. В Telegram-каналах появились фото, на которых в небе над Киевской областью виден след как от ракеты или самолета.

В 08:56 информацию о работе сил противовоздушной обороны подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Прямая речь Кулебы: "Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту.

Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется".

Темы: КиевКиевская областьвойна
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