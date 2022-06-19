Под Киевом слышали взрывы, сработала ПВО – глава ОВА
В Вышгородском районе Киевской области утром 19 июня были слышны взрывы, силы противовоздушной обороны поразили вражеский объект.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, журналисты "Украинской правды", местные жители в Telegram-каналах
Детали: Глухой звук, похожий на отдаленный взрыв, был слышен и в центре Киева. Он раздался около 07:20, когда воздушной тревоги не было.
Сигнал воздушной тревоги для Киева поступил в 07:41, для Киевской области – в 07:43. Отбой воздушной тревоги был в 08:13 в столице и в 08:14 в области.
Люди предполагали, что силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. В Telegram-каналах появились фото, на которых в небе над Киевской областью виден след как от ракеты или самолета.
В 08:56 информацию о работе сил противовоздушной обороны подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Прямая речь Кулебы: "Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту.
Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется".