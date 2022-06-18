Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: 11 пострадавших
Российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, из-за чего 11 людей пострадали.
Источник: собеседники УП в руководстве Днепропетровской области, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук
Детали: Около 20:45 Резниченко сообщил, что три российских ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Три человека госпитализировали с ожогами.
По его словам, в результате воздушной атаки нефтебаза разрушена. На данный момент, спасатели гасят пламя.
После 21:30 собеседники УП сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 11. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, трое – в среднем тяжести, еще 7 получили легкие травмы.
Сотрудники экстренной медицины сначала госпитализировали трех человек, а еще восемь человек впоследствии самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение.
Предыстория:
- Ночью 18 июня в небе над Одесской областью украинские защитники сбили две российские ракеты, запущенные из береговых комплексов "Оникс" в Крыму.
- Ранним утром 18 июня шесть крылатых ракет россиян попали по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, еще две – попали в ТЭС.
- Днем 18 июня россияне запустили ракеты по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие среди гражданского населения.
- В оперативном командовании ВСУ "Юг" сообщили, что в акватории Черного моря на кораблях российского флота готовы к запуску 20 ракет типа "Калибр".