В Херсоне подорвали автомобиль начальника колонии, который перешел на сторону россиян

На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".

Источник: местное издание "Мост", "Суспільне Херсон", "РИА Новости"

Детали: Из-за взрыва в соседних домах вылетели окна, повредились деревья на улице и т.д.

СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

Обновлено: Кремлевские СМИ заявляют, что украинцы совершили покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Уточняется, что он в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.

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