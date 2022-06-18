В Херсоне подорвали автомобиль начальника колонии, который перешел на сторону россиян
На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".
Источник: местное издание "Мост", "Суспільне Херсон", "РИА Новости"
Детали: Из-за взрыва в соседних домах вылетели окна, повредились деревья на улице и т.д.
СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив.
Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.
Обновлено: Кремлевские СМИ заявляют, что украинцы совершили покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.
Уточняется, что он в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.
Предыстория:
- 9 июня стало известно, что оккупанты перевозят в Херсонскую область свои семьи, пытаясь убедить местных, что они там навсегда.
- На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.
- 11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
- Госизменник и пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России".