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В Херсоне подорвали автомобиль начальника колонии, который перешел на сторону россиян

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 13:36
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На херсонском проспекте Адмирала Сенявина взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева, оккупанты говорят, что это работа "украинских партизан".

Источник: местное издание "Мост", "Суспільне Херсон", "РИА Новости"

Детали: Из-за взрыва в соседних домах вылетели окна, повредились деревья на улице и т.д.

СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив.

Военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

Обновлено: Кремлевские СМИ заявляют, что  украинцы совершили покушение на начальника Северной исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Уточняется, что он в больнице с ранениями, его жизни ничего не угрожает.

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фото мост

Предыстория: 

  • 9 июня стало известно, что оккупанты перевозят в Херсонскую область свои семьи, пытаясь убедить местных, что они там навсегда.
  • На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.
  • 11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
  • Госизменник и пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России".

Темы: Херсоноккупациявойна
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