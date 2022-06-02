Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США
Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с установок HIMARS, которые американские власти планируют передать в ближайшее время.
Источник: брифинг новоназначенного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк
Прямая речь Бринк: "Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть (на вооружении ВСУ – УП) сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно".
Детали: По ее словам, администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет формировать и присылать следующие пакеты вооруженной помощи Украине за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.
Количество и типы вооружения в этих пакетах будут уточняться в ходе консультаций между американскими властями и украинским военно-политическим руководством с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ именно те виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.
Бринк заявила, что она очень рада возглавить команду дипломатов США в Украине. По ее словам, она не предпочла бы работать сейчас в другом месте на планете, потому что в Украине решается судьба Европы, и поэтому она хочет помочь Украине отстоять независимость.
Американский посол подчеркнула, что правительство США будет оказывать Украине необходимую помощь и поддержку до момента победы Украины в войне с Россией. Кроме того, американские дипломаты будут активно вовлечены в процесс координации вооруженной помощи от других партнеров Украины и ее транспортировки.
Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.
Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.
Предыстория:
- Вчера 1 июня администрация президента США одобрила предоставление одиннадцатого пакета вооруженной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. На сайте Белого дома обнародовали заявление Байдена, в котором он подтвердил предоставление Украине установок HIMARS.
- 30 мая президент Байден заявил, что США не будут давать Украине оружие, способное поражать цели на территории России.
- По данным американских журналистов, чиновники США достигли негласных политических договоренностей с представителями украинского военно-политического руководства, что Украина не будет использовать эти комплексы для ведения наступательных действий на территории России и ударов по целям на территории РФ.
- Американские СМИ со своих источников узнали, что США предоставят Украине только те боеприпасы к этим комплексам, которые совместимы с их использованием в качестве реактивных систем залпового огня (дальностью поражения до 80 км), однако исключают возможность их функционального использования в качестве оперативно-тактических комплексов для нанесения ударов в стратегическом тылу противника (дальностью поражения до 300 км).