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Иностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 20:42
зеленский выступает перед иностранными послами в софии киевской 2 июня. фото: пресс-служба опу

Новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты президенту на территории Софии Киевской, продолжая тысячелетнюю историю внешней политики Украины.

Источник: выступление Зеленского перед послами в Софии Киевской 

Прямая речь Зеленского: "Ваши достопочтения, чрезвычайные и полномочные послы! Дамы и господа!

Сердце свободной Европы бьется в Украине. Сердце нашего государства бьется в Киеве. А сердце нашей столицы бьется здесь – в Софийском соборе. Это особенное место для нашей страны, это особенное место для нашего народа. Особое место особой силы, вдохновляющей украинскую нацию, которое бережет украинскую нацию, бережет украинскую государственность, корни которой уходят не в вековое, а в более тысячелетнее прошлое.

Этот собор заложен более тысячи лет назад правителем нашей Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим, а завершен был его сыном Ярославом – Ярославом Мудрым.

Символично, что здесь проходит встреча с иностранными послами. Великий киевский князь был едва ли не лучшим дипломатом средневековой Европы. Философия его внешней политики – создавать не руины, а семьи, именно семьи. Его дочери, внучки и правнучки занимали королевские престолы во многих государствах – во Франции, Польше, Норвегии, Шотландии, Германии, Испании, Дании, Чехии, Венгрии, являются мамами и бабушками для десятков европейских королей.

Уважаемая семья, добро пожаловать в Украину – в часть нашей общей истории и наших общих корней. Здесь живет вечность, напоминающая нам о прошлом, и энергия, вдохновляющая нас бороться за будущее. За наше будущее.

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Самое важное, чем вы можете помочь Украине – быть сейчас здесь, быть в Украине. Эти слова я сказал на последней встрече с иностранными послами – кажется, это было в другой жизни. На самом деле нет – на самом деле, в этом году, в конце января. За месяц до начала полномасштабной войны, когда были сброшены бомбы и маски. Когда стало ясно, кто подставит нам подножку, а кто – плечо".

Зеленський з послом США Бріджит Брінк 2 червня
Зеленский с послом США Бриджит Бринк 2 июня
фото: пресс-служба ОПу
Зеленський з послом Молдови Валеріу Ківерєм
Зеленский с послом Молдовы Валериу Киверем
фото: пресс-служба ОПу
Зеленський з послом Індії Маноджа Кумаром Барті
Зеленский с послом Индии Маноджа Кумаром Барти
фото: пресс-служба опу

Детали: Президент подчеркнул, что вручение верительных грамот на территории Софийского собора подчеркивает три вещи: доверие Украины к послам, искренность перед ними и ответственность со стороны иностранных государств.

После выступления он получил верительные грамоты от новоназначенных послов США Бриджит Бринк, Молдовы Валериу Киверя и Индии Маноджа Кумара Бхарти.

Зеленский поблагодарил всех послов иностранных государств, вернувшихся в Киев, а также с радостью готов приветствовать остальных послов. Отдельное спасибо президент выразил послам стран, которые не покинули столицу с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля – послу Польши Бартошу Цихоцкому и нунцию Святого Престола Висвалдасу Кулбокасу.

Господам послам Цихоцкому и Кулбокасу президент вручил государственные награды за то, что они остались с Украиной  в минуту опасности.

Зеленский подчеркнул, что многим государствам следует изменить свое отношение к Украине и воспринимать ее как своего партнера и союзника, а не "проблемного и дальнего родственника", как великую державу, а не "большую территорию".

В конце речи Зеленский пожелал послам иностранных государств, чтобы потом своим внукам о своих временах работы в Украине рассказывали о визитах в украинские Донецк, Луганск и Ялту.

Справка: Ранее послы иностранных государств вручали верительные грамоты президенту Украины в зале Мариинского дворца.

Офис президента уже анонсировал, что Белый зал Мариинского дворца переименуют в зал Героев Украины, где будут вручать награды павшим Героям и чествовать их память.

Предыстория:

  • 28 января 2022 Зеленский собрал иностранных послов на Банковой и попросил их не выезжать из Украины на фоне угрожающих новостей о неотвратимости полномасштабной войны России против Украины.
  • 11 февраля, после слов президента США Джо Байдена, что Россия приняла окончательное решение начать полномасштабное вторжение в Украину, послы ряда государств выехали из Украины.
  • Посол Польши Бартош Цихоцкий все время, пока под Киевом находились российские оккупационные войска, оставался в столице.
  • 30 мая в Киев прибыли новоназначенный посол США Бриджит Бринк.

Темы: Зеленскийдипломатические отношенияКиеввнешняя политика
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