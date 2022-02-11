Посольства ещё восьми стран призвали граждан "немедленно выехать" из Украины, Израиль объявил эвакуацию
Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "чем скорее" выехать из Украины.
Источник: сообщения на сайтах посольств и министерств иностранных дел этих стран
Детали: На сайтах дипломатических представительств или министерств иностранных дел этих стран появились в целом похожие инструкции покинуть территорию Украины как можно скорее, желательно в промежутке ближайших суток. А также советуют гражданам не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.
Кроме того, в инструкциях советуют гражданам, которые решат остаться на территории Украины, иметь достаточный запас воды, еды, одеял, батареек и проверить, достаточно ли топлива в автомобиле, чтобы выезжать в случае необходимости собственным автотранспортом через сухопутную границу Украины.
Посольство Израиля также объявило об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и их семьях.
Норвегия также призвала своих граждан не путешествовать территорией Беларуси и России из-за проведения военных учений с вероятной целью вторжения в Украину.
В то же время, на страницах посольств, кроме Израиля, не заявляют об эвакуации основного персонала из Киева.
На фоне упомянутых выше посольств, представительства Франции и Германии – участниц Нормандского формата – пока не публиковали подобных инструкций.
Справка: В Украине действуют 129 иностранных посольств и консульских учреждений, а также представительства международных организаций, таких как Евросоюз и НАТО.
Предыстория:
- Ранее утром 11 февраля подобные инструкции для своих граждан опубликовало посольство Нидерландов. Кроме того, они создали центр эвакуации во Львове для тех, кто решит остаться в Украине и в случае российского вторжения будет покидать пределы Украины своим автотранспортом в западном направлении.
- Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля Байден заявил американским журналистам, что граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины, потому что их не смогут эвакуировать в случае начала полномасштабного военного вторжения России.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.