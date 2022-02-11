Посольства ещё восьми стран призвали граждан "немедленно выехать" из Украины, Израиль объявил эвакуацию

Посольства Великобритании, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально обнародовали инструкции для своих граждан "чем скорее" выехать из Украины.

Источник: сообщения на сайтах посольств и министерств иностранных дел этих стран

Детали: На сайтах дипломатических представительств или министерств иностранных дел этих стран появились в целом похожие инструкции покинуть территорию Украины как можно скорее, желательно в промежутке ближайших суток. А также советуют гражданам не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.

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Кроме того, в инструкциях советуют гражданам, которые решат остаться на территории Украины, иметь достаточный запас воды, еды, одеял, батареек и проверить, достаточно ли топлива в автомобиле, чтобы выезжать в случае необходимости собственным автотранспортом через сухопутную границу Украины.

Посольство Израиля также объявило об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и их семьях.

Норвегия также призвала своих граждан не путешествовать территорией Беларуси и России из-за проведения военных учений с вероятной целью вторжения в Украину.

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В то же время, на страницах посольств, кроме Израиля, не заявляют об эвакуации основного персонала из Киева.

На фоне упомянутых выше посольств, представительства Франции и Германии – участниц Нормандского формата – пока не публиковали подобных инструкций.

Справка: В Украине действуют 129 иностранных посольств и консульских учреждений, а также представительства международных организаций, таких как Евросоюз и НАТО.

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