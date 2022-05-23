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Лукашенко заявил Путину, что Польша и "натовцы" собираются захватить запад Украины

Мазуренко Алена Понедельник, 23 мая 2022, 14:25

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил российскому президенту Владимиру Путину, что "обеспокоен планами НАТО и Польши забрать западную Украину".

Источник: BELTA беллорусское госСМИ, которое признает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Прямая речь: "Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину.

Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину.

Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим.

И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины...

Их проблемы, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды (президент Польши Анджей Дуда). Кстати, который практически ничего не решает в Польше. Занимается этими фейками". 

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Детали: Об этом Лукашенко заявил на встрече с Путиным.

Предыстория:

  • Сейчас в Беларуси до начала июня продолжаются плановые мероприятия по проверке боеспособности войск, поэтому группировки белорусской армии осуществляют маневры вдоль украинских границ и проверяют свои ракетные войска и системы ПВО. В то же время в генштабе белорусской армии пугали, что подтянули "силы спецопераций" к границе с Украиной, потому что, мол, ждут провокации и нападения со стороны Вооруженных сил Украины.
  • 22 мая государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что на территорию Беларуси якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы".
  • 20 мая чиновники Лукашенко повторили, что не будут воевать против Украины и присоединяться к российской войне.
  • Министерство обороны Великобритании из своих источников сообщает, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне России против Украины.
  • 5 мая Лукашенко заявил, что российская война против Украины "затянулась".
  • Дуда, выступая в Верховной Раде, подчеркнул, что сегодня Украина защищает весь свободный мир, поэтому весь свободный мир должен быть заинтересован в максимальной помощи Украине. Кроме того, он подчеркнул, что средства российского государства, замороженного Европейским Союзом, нужно направить на восстановление Украины после войны, и это решение нужно принять уже сейчас.
  • После встречи Зеленского с польским президентом в Киеве лидеры подписали соглашение об упрощении условий пересечения границы гражданами обоими государствами.
  • Президент Зеленский анонсировал внесение законопроекта о предоставлении специальной правовой защиты для граждан Польши, проживающих, обучающихся или работающих в Украине. Он сказал, что Россия сама не осознавая последствий своих поступков, стерла все споры между поляками и украинцами, начав широкомасштабное вторжение в Украину.
  • 20 мая президент Дуда сказал, что приемлемое завершение войны в Украине – это полное восстановление территориальной целостности Украины.

Темы: ЛукашенкоПутинПольшаУкраина
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