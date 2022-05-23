Лукашенко заявил Путину, что Польша и "натовцы" собираются захватить запад Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил российскому президенту Владимиру Путину, что "обеспокоен планами НАТО и Польши забрать западную Украину".

Источник: BELTA беллорусское госСМИ, которое признает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Прямая речь: "Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину.

Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, западную Украину.

Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим.

И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины...

Их проблемы, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды (президент Польши Анджей Дуда). Кстати, который практически ничего не решает в Польше. Занимается этими фейками".

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Детали: Об этом Лукашенко заявил на встрече с Путиным.

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