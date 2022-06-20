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ВСУ отразили штурм на Северодонецком и Славянском направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 18:54
ВСУ отразили штурм на Северодонецком и Славянском направлениях – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили вражеский штурм в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора на Северодонецком направлении, а также в районе Богородичного на Славянском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное украинские защитники успешно отразили вражеский штурм.

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На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора".

Детали: На Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения, полученного от украинских воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Зализничного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Харьковском направлении враг с целью выявления слабых мест в обороне украинских войск безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий украинских подразделений, враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гая.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

Генштаб сообщает, что в связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, особенно это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силыСеверодонецк
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