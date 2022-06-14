Украина вернула тела еще 64 погибших защитников с "Азовстали" – Минреинтеграции

В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: Украина вернула тела 64 павших защитников Мариуполя с "Азовстали" для достойного их погребения.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко – уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Операция проводилась в сотрудничестве Министерством реинтеграции, Главным управлением разведки Минобороны, Службой безопасности Украины, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Этому предшествовало: Ранее состоялось два этапа обмена погибшими военнослужащими, Украина получила 220 тел героев. В Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

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