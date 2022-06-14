Украина вернула тела еще 64 погибших защитников с "Азовстали" – Минреинтеграции
В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Детали: Украина вернула тела 64 павших защитников Мариуполя с "Азовстали" для достойного их погребения.
Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко – уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Операция проводилась в сотрудничестве Министерством реинтеграции, Главным управлением разведки Минобороны, Службой безопасности Украины, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Этому предшествовало: Ранее состоялось два этапа обмена погибшими военнослужащими, Украина получила 220 тел героев. В Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
- 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .
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