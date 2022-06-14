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Украина вернула тела еще 64 погибших защитников с "Азовстали" – Минреинтеграции

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 12:13
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников с Азовстали – Минреинтеграции
Украина возвращает погибших защитников Мариуполя, фото minre.gov.ua

В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: Украина вернула тела 64 павших защитников Мариуполя с "Азовстали" для достойного их погребения. 

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Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Олега Котенко – уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Операция проводилась в сотрудничестве Министерством реинтеграции, Главным управлением разведки Минобороны, Службой безопасности Украины, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Ранее состоялось два этапа обмена погибшими военнослужащими, Украина получила 220 тел героев. В Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
  • 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .

Знать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

"Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Екатерина Прокопенко: СИЗО, где находятся защитники Мариуполя, переполнено, с едой и водой нужны улучшения

Темы: МариупольобменвойнаАзов
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