Беларусь снова продлила свои военные учения

Вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах

Детали: Продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 25.06;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;

Гожский (под Гродно) до 24.06;

Брестский до 25.06;

Репище (Осиповичи) до 24.06;

Марьина Горка до 25.06;

Лосвидо (под Витебском) до 25.06;

Неман (под Березовкой) до 24.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;

Чепелево (под Слонимом) до 24.06;

Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;

Заслоново (под Лепелем) до 25.06.

19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.

Беларускі Гаюн

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", - пишет мониторинговая группа.

Что предшествовало: 3 июня стало известно, что Вооруженные силы Беларуси продлили учения как минимум до 11 июня.

Перед этим белорусские силы продлили свои учения до конца мая.

ВИДЕО ДНЯ

Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".