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Беларусь снова продлила свои военные учения

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 18:26
белорусские военные, фото Anadolu Agency via Getty Images

Вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах

Детали: Продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 25.06;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
  • Гожский (под Гродно) до 24.06;
  • Брестский до 25.06;
  • Репище (Осиповичи) до 24.06;
  • Марьина Горка до 25.06;
  • Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
  • Неман (под Березовкой) до 24.06;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
  • Чепелево (под Слонимом) до 24.06;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
  • Заслоново (под Лепелем) до 25.06.

19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.

 
Беларускі Гаюн

"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", - пишет мониторинговая группа.

Что предшествовало: 3 июня стало известно, что Вооруженные силы Беларуси продлили учения как минимум до 11 июня.

Перед этим белорусские силы продлили свои учения до конца мая.

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Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

Темы: Беларусь
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