Беларусь снова продлила свои военные учения
Вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на белорусских полигонах
Детали: Продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 25.06;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
- Гожский (под Гродно) до 24.06;
- Брестский до 25.06;
- Репище (Осиповичи) до 24.06;
- Марьина Горка до 25.06;
- Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
- Неман (под Березовкой) до 24.06;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
- Чепелево (под Слонимом) до 24.06;
- Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
- Заслоново (под Лепелем) до 25.06.
19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.
"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", - пишет мониторинговая группа.
Что предшествовало: 3 июня стало известно, что Вооруженные силы Беларуси продлили учения как минимум до 11 июня.
Перед этим белорусские силы продлили свои учения до конца мая.
Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".
10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".