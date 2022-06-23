Регионы: на Сумщине было под сотню артиллерийских "прилетов", полицейские подорвались на мине

В ночь на 23 июня россияне снова обстреляли подразделения пограничников в Черниговской области, ударили по Харькову, Сумская область за прошедшие сутки подверглась массированным обстрелам из России, в Херсонской области раздавались взрывы, в Донецкой и Луганской области – бои и потери.

Источник: информация глав областей по состоянию на 8 утра четверга 23 июня

Детали: Черниговская область: ночью россияне обстреляли из минометов подразделения пограничников у села Гремяч. Потерь нет.

Сумская область: за прошедшие сутки россияне обстреляли четыре района области из разных видов оружия. Под сотню артиллерийских прилетов с российской стороны.

Один мужчина погиб в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника.

В результате артобстрелов повреждена гражданская инфраструктура сел Сумского и Конотопского районов, в том числе дома мирных жителей, Атинский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, фермерское хозяйство, ранены животные.

22 июня поздно вечером пять человек были травмированы и один человек погиб в результате подрыва на мине полицейских во время патрулирования Ахтырского района.

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Харьков: ночью снаряд оккупантов попал в складские помещения Индустриального района, возник пожар, пострадавших нет.

Отдельно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется.

Также ночью россияне снова обстреляли г. Дергачи, частично разрушили офисное здание.

До сих пор продолжается пожар на газоперерабатывающем предприятии в Изюмском районе, возникший в результате обстрелов еще 18 июня. Над ликвидацией работают спасатели.

Луганская область: авиаудары и ракетные удары по Северодонецку и Горскому. Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.

В Северодонецке и Сиротино, Золотом и Волчеяровке атаки отражены.

Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной "Азота".

Один человек погиб, трое ранены.

Донецкая область: ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы позиций и населенных пунктов. Зафиксировано по меньшей мере два артобстрела г. Марьинка, один – Красногровки, пять – с. Новомихайловка.

В течение суток велись обстрелы из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет "ЗРС С-300", РСЗО "Смерч", "Град".

Обстреляны Торецк, Славянск, Бахмут, с. Ильиновка, с. Бересток, пгт Очеретино, с. Георгиевка.

Область без газа и частично без воды и электричества.

Погибли трое гражданских, двое ранены.

Николаевская область: 22 июня днем ​​российские оккупанты запустили по Николаеву семь ракет типа "Оникс". Повреждения получили многоэтажные дома, разрушения разной степени – в частных домах, также произошел пожар. В результате обстрелов трое гражданских получили ранения.

В Баштанском районе ночью обстрелу подвергся пгт Березнеговатое.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: ночью обстрелам подверглось село Новониколаевка Первомайской общины, в результате которых повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.

В Днепропетровской области снова войска РФ обстреляли Криворожский район. В Апостолове два человека ранены. Город частично без света и воды.

Улицы и двор усеяны кассетными боеприпасами. Людей увели в безопасные места и сейчас там работают пиротехники ГСЧС.

Херсонская область: в течение суток в области было громко: на многочисленные взрывы, обстрелы и пожары жаловались жители всей Херсонщины.

Остается критической ситуация в Высокополье, Новой Воронцовке, Калиновском, Станиславской ТО, Великоалександровке.

В результате оккупации сотни сел Херсонщины, в частности Бериславского района и населённых пунктов, расположенных на границе областей, практически уничтожены. Повреждены и уничтожены дома, школы, больницы, детские сады, заминированы дороги и мосты, похищена техника.

Относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.