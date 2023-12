УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Соглашение. Европейский совет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Маю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.