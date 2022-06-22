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Похищение людей оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы – мэр

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 19:38
Похищение людей оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы – мэр
мэр энергодара дмитрий орлов. фото: энергатом

Российские оккупанты продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.

Источник: telegram-канал ГП "НАЭК "Энергоатом" с комментарием Орлова

Прямая речь Орлова: "Людей массово похищают, местонахождение части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально".

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Детали: Мэр добавил, что на самом высоком уровне нужно ставить вопрос о местонахождении этих людей и их немедленном обмене.

Предыстория:

  • По словам Орлова, россияне бросают похищенных сотрудников ЗАЭС в подвалы и удерживают их неделями. Кроме того, в городе почти отсутствует сигнал украинской мобильной связи и Интернета, из-за чего люди не могут рассчитаться за продукты.
  • В конце мая неизвестные взорвали подъезд, в котором проживает коллаборант Андрей Шевчик, возглавляющий оккупационную администрацию Энергодара.
  • По данным Орлова, россияне несколько месяцев удерживают в заложниках его заместителя Ивана Самойдюка, у которого есть проблемы со здоровьем.
  • Захватчики принудительно отправляют мужчин в захваченном Энергодаре в военкоматы и "народную милицию".
  • С начала оккупации Энергодара жители неоднократно выходили на митинги против российской оккупации, но оккупанты разгоняли мирные демонстрации, иногда с применением тяжелого вооружения.

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Темы: ЭнергодарЗАЭСЗапорожская областьоккупация
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