Похищение людей оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы – мэр
Среда, 22 июня 2022, 19:38
Российские оккупанты продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.
Источник: telegram-канал ГП "НАЭК "Энергоатом" с комментарием Орлова
Прямая речь Орлова: "Людей массово похищают, местонахождение части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально".
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Детали: Мэр добавил, что на самом высоком уровне нужно ставить вопрос о местонахождении этих людей и их немедленном обмене.
Предыстория:
- По словам Орлова, россияне бросают похищенных сотрудников ЗАЭС в подвалы и удерживают их неделями. Кроме того, в городе почти отсутствует сигнал украинской мобильной связи и Интернета, из-за чего люди не могут рассчитаться за продукты.
- В конце мая неизвестные взорвали подъезд, в котором проживает коллаборант Андрей Шевчик, возглавляющий оккупационную администрацию Энергодара.
- По данным Орлова, россияне несколько месяцев удерживают в заложниках его заместителя Ивана Самойдюка, у которого есть проблемы со здоровьем.
- Захватчики принудительно отправляют мужчин в захваченном Энергодаре в военкоматы и "народную милицию".
- С начала оккупации Энергодара жители неоднократно выходили на митинги против российской оккупации, но оккупанты разгоняли мирные демонстрации, иногда с применением тяжелого вооружения.
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