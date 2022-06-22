Похищение людей оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы – мэр

Российские оккупанты продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.

Источник: telegram-канал ГП "НАЭК "Энергоатом" с комментарием Орлова

Прямая речь Орлова: "Людей массово похищают, местонахождение части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально".

Детали: Мэр добавил, что на самом высоком уровне нужно ставить вопрос о местонахождении этих людей и их немедленном обмене.

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